إعلان نتائج الإعادة على مقعدي المرأة في «بلدي الرياينة»

مواطنة تدلي بصوتها في الانتخابات البلدية. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الرياينة نتائج الاقتراع لإعادة الانتخابات على فئة المرأة بالمجلس البلدي التي أجريت أمس السبت.

وأشارت النتائج إلى فوز المرشحة فاطمة الشيباني عبدالله بعضوية المجلس البلدي بحصولها على 258 صوتًا، في حين فازت عالية عون عون المبروك بعد حصولها على 131 صوتًا.

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وقال المكتب الإعلامي للجنة المركزية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن إعادة انتخاب فئة المرأة جاء لوقوع خطأ مطبعي في اسم إحدى المرشحات.

وكانت اللجنة المركزية حددت يوم السبت موعدًا للاقتراع لمقعد المرأة ببلدية الرياينة، وحددت موعد الدعاية الانتخابية بين يومي 12 و26 يونيو، وسقف الدعاية الانتخابية 7500 دينار ليبي.