جامعة طبرق تستضيف فعاليات​ مؤتمر «ابن جني الأول»

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 30 يونيو 2019, 01:57 صباحا
جانب من فعاليات​ مؤتمر «ابن جني الأول» بجامعة طبرق. (بوابة الوسط)

نظم قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة طبرق، السبت، مؤتمر «ابن جني الأول» تحت عنوان «تطور علوم العربية بين الأصالة والحداثة».

وقالت هند عبدالقادر المسؤولية الإعلامية للمؤتمر لـ«بوابة الوسط»، إن عددًا كبيرًا من أساتذة اللغة العربية من مختلف مناطق ليبيا وخارجها يشاركون بالمؤتمر.

وأضافت عبدالقادر أن اليوم الأول من المؤتمر شهد الافتتاح بحضور المجلس التسييري والحكماء والأعيان وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة طبرق والذين أشادوا بدور المؤتمر والقائمين عليه.

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وتابعت عبدالقادر أن 64 مشاركًا من داخل وخارج ليبيا شاركوا بأوراق بحثية حيث يستمر المؤتمر حتى بعد غد الإثنين، مؤكدة أن المؤتمر سيشهد مناقشة مقترح قانون اللغة العربية المقدم من قسم اللغة العربية بجامعة طبرق ومقترح لتأسيس جمعية «اللسانيين الليبيين».

جانب من فعاليات ​مؤتمر «ابن جني الأول» بجامعة طبرق. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات ​مؤتمر «ابن جني الأول» بجامعة طبرق. (بوابة الوسط)
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