المسماري: تصدينا لهجوم جديد في عين زارة ووادي الربيع

قال الناطق باسم الجيش التابع القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن قواته «صدت هجوما في محور عين زارة ووادي الربيع بمساندة طائرات دون طيار تركية في طرابلس».

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي مساء السبت «كبدنا القوات المهاجمة خسائر في الأرواح وسقوط نحو 26 أو 27 قتيلا في منطقتي وادي الربيع ومحور عين زارة»، لافتًا إلى أن «الاشتباكات قائمة حتى الآن في محاور طرابلس».

وقال إن قوات الوفاق واصلت قصفها مدينة غريان، ووجه المسماري الشكر لأهالي مدينة غريان بعد «تقديم خدمات كبيرة لقوات القيادة العامة وحماية الجنود في منازلهم".

وقال إن «تركيا تلعب دورًا مشبوهًا في ليبيا.. وكانت تدعم المليشيات والجماعات من تنظيم القاعدة والإخوان في معركة بنغازي وتقوم بعلاج جرحاهم».

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وأضاف أن «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال: عندما فاز بالانتخابات الرئاسية في 2014 إن فوزه ليس لتركيا فقط لكن بل هو لدول كثيرة في شمال أفريقيا»، متابعًا أن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا سبق واعترف بدعم تركي وقطري.

وقال إن «تركيا تدخل في المعركة بشكل رسمي بقوات من الجيش التركي»، موضحًا أن «عسكريين نظاميين أتراك يشاركون في العمليات بشكل مباشر في طرابلس، وتوصلت القيادة إلى رائد تركي يقود الطائرات المسيرة، وطاقم تركي تدريب من 6 جنود على استخدام المدرعات التركية»، وفق قوله.