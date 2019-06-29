مدير «الهضبة العام» يعلن جاهزية المستشفى لاستقبال المواطنين

من داخل غرفة العمليات الجراحية بمستشفى الهضبة العام. (أرشيفية)

مدير مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا)، الدكتور سالم أبو قصة يقول إن المستشفى جاهزة لتقديم الخدمات الطبية لكل المواطنين بعد توفير كل الإمكانيات من المستلزمات الطبية.

وذكر أبو قصة في فيديو نشره عبر صفحة وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، مساء السبت، أنه «تم توفير كل الإمكانيات التي يحتاجها المرضى والأطباء بالكامل»، موجهًا الشكر لوزارة الصحة بحكومة الوفاق على تسهيل عمل المستشفى.

ولفت إلى أن «المستشفى كانت تعاني من نقص المستلزمات الطبية وعجز في الأطباء والممرضيين الذي لم يستطيعوا المشكلة التي نعاني منها في المستشفى هي غياب بعض الكوادر مثل التمريض أو الأطباء بعد أن تسببت الاشتباكات الدائرة في نزوح العاملين الصحيين الواقعين في مناطق الاشتباكات إلى خارج المدينة».

وقال إن «المستشفى وضعت خطة لسد العجز من خلال إقرار العمل الإضافي».

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أن وكيل الوزارة محمد هيثم عيسى أجرى زيارة إلى المستشفى خلال الأسبوع الماضي، تفقد خلالها سير العمل والتقى بالأطباء والاستشاريين وقدم حلولًا للمشاكل التي يواجهونها.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها جهزت مستشفى الهضبة العام بوحدة مناظير متكاملة للجهاز الهضمي «منظار تشخيصي بالموجات فوق الصوتية ومنظار القنوات الصفراوية و2 منظار علوي و2 منظار سفلي»، وجهاز غسيل وتعقيم أجهزة المناظير.

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تابعت أنها وفرت «6 أجهزة مراقبة وظائف خاصة بالعمليات و 7 أجهزة مراقبة وظائف حيوية خاصة بالعناية و 5 أجهزة دعم تنفس خاصة بحديثي الولادة و 6 أجهزة تنفس خاصة بالكبار والأطفال إلى جانب معدات كاملة لقسم العلاج الطبيعي، وشحنات من المستلزمات الطبية ومشغلات المعامل والأدوية».

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، تسليم مستشفى الهضبة العام (الخضراء سابقًا) احتياجاته من مشغلات المعامل والمعدات الطبية.