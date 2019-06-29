مجلس النواب يُعلن الحداد على أرواح «شهداء الجيش والشرطة في غريان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 11:14 مساء

أعلن مجلس النواب الليبي الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة أيام حداداً على أرواح مقاتلي الجيش الوطني الليبي والشرطة الذين قتلوا في معركة غريان خلال سيطرة قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني على المدينة.

وقال مجلس النواب في بيان اليوم، إنه يعلن الحداد على «من وهبوا الوطن أرواحهم الطاهرة لينعم الشعب الليبي بالأمن والاستقرار وتحريره من الإرهاب والتطرف».

ونعي مجلس النواب الليبي «شهداء الوطن من منتسبي القوات المسلحة والشرطة في حربنا على الإرهاب والتطرف، الذين أخذوا غيلة من قبل مليشيات بمدينة غريان المدعومة من قبل حكومة السراج  وتركيا وقطر».

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