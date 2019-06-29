مستشفى الهواري العام في بنغازي تتسلم جثثا لجنود قتلوا بمعركة غريان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 09:57 مساء
صور نشرتها مستشفى الهواري العام بنغازي عبر (فيسبوك) للحظة استلام الجثث وحفظها بثلاجة الموتى.

أكدت مصادر مستشفى الهواري العام بنغازي، السبت أن المستشفى استلم جثثا لم تحدد عددها لجنود تابعين لقوات القيادة العامة للجيش، قتلوا في معركة غريان على أيدي القوات التابعة لحكومة الوفاق.

وذكرت المصادر نفسها أن تسليم الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى جرى بحضور مدير عام المستشفى الدكتور إبريك البرغثي، ومدير مكتبه حسام بوراوي، ورئيس ثلاجة حفظ الموتى محمد الفاخري، ومدير ادارة الشؤون الإدارية والخدمات فرج العبار، ورئيس قسم الحركة والنقل جمال الفطماني.

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وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أمس أن الجيش «فقد في غريان 43 شهيدًا من القوات المسلحة والشرطة»، مشيراً إلى أن هناك «جرحي جرى قتلهم في مستشفي غريان وتصفيتهم بتوجيهات من السراج».

ويوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو، أن سلاح الجو الليبي نفّذ ثماني ضرباتٍ دقيقةٍ حتى سيطر على مدينة غريان بالكامل.

صور نشرتها مستشفى الهواري العام بنغازي عبر (فيسبوك) للحظة استلام الجثث وحفظها بثلاجة الموتى.
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