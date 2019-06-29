مجلس النواب يدين «تصفية جرحى الجيش الوطني والتدخل التركي في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 05:20 مساء
إحدى جلسات مجلس النواب في أبريل الماضي. (الإنرتنت- أرشيفية)

دان مجلس النواب الليبي ما سماها «الجريمة الإرهابية التي نفذتها المليشيات المتطرفة والخارجة على القانون التابعة لحكومة السراج بتصفية جرحى قواتنا المسلحة بمستشفى غريان»، في إشارة لحديث البعض عن تصفية عدد من جنود الجيش الوطني الليبي بعد سيطرة قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق على مدينة غريان.

وتابع المجلس في بيان اليوم، أن هذا العمل «تجرد من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب». 

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كما دان مجلس النواب الليبي ما سماه «التدخل التركي السافر وإعلانهم الحرب على ليبيا وشعبها عبر المشاركة في عمليات المليشيات المتطرفة والخارجة عن القانون بالقتال ضد الجيش الوطني»، مضيفا أن تركيا تقدم «السلاح والدعم اللوجستي وتسخير كل الإمكانيات لدعم هذه المليشيات المتطرفة وسط صمت مؤسف من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا وكافة المؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات الحقوقية تجاه هذه الجرائم الإنسانية ومن يرتكبها من متطرفين ومطلوبين دولياً.. وفرت لهم حكومة السراج وتركيا وقطر المال والسلاح والغطاء السياسي لتقتيل الشعب الليبي وحكمه بالاعتماد على قوى الإرهاب والتطرف والخارجين على القانون».

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