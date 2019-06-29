«صحة الوفاق»: «الإسعاف الطائر» نقل 286 حالة طارئة عبر 65 رحلة جوية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 02:53 مساء
الإسعاف الطائر. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أن جهاز الإسعاف الطائر نقل منذ مطلع شهر أبريل الماضي 286 حالة طارئة، عبر أكثر من 65 رحلة جوية.

من جانبه، قال مساعد مدير العمليات بالجهاز الكابتن أشرف أحمد إن الجهاز نفذ رحلات جوية إلى روما وتونس وتركيا لنقل 222 جريحًا و 64 مريضًا بينهم أطفال.

وأشار إلى أن عدد الحالات الطارئة التي تم نقلها إلى تونس منذ بداية حرب العاصمة بلغ 246 حالة، بينها 192 جريحًا و54 مريضًا، في حين أقلّت طائرة الإسعاف الطائر 13 حالة طارئة إلى تونس منهم 8 جرحى و5 مرضى.

وأوضح أن الحالات التي نقلت إلى تركيا بلغ عددها 27 حالة طارئة، بينهم 22 جريحًا و5 مرضى.

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