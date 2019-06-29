قنونو: العثور على أسلحة محرمة دوليًا في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 02:10 مساء

أعلن الناطق باسم قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو  العثور على أسلحة محرمة دوليًا في مدينة غريان بعد تحريرها من القوات التابعة للقيادة العامة بالجيش الليبي.

وأكد قنونو في مؤتمر صحفي مع عميد بلدية غريان، أن «كل الأسلحة التي استخدمت والتي تم العثور عليها جرى تمريرها إلى لجان الاختصاص تم توثيقها»، مشيرًا إلى أنه «جرى تحويلها إلى الجهات السياسية لأخذ موقف منها».

وأكد أنه سيتم إعلان أسماء الدول المسؤولة عن تصدير السلاح إلى قوات حفتر وهويتها بعد تحرير كافة المدن.

وأوضح أن المدينة تعرضت إلى قصف متكرر مكن قبل طائرات مسيرة وأخرى متقدمة على المدينة.

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