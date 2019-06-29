إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الريانية على مقعد المرأة في السادسة مساء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 01:36 مساء
سيدتان تدلين بصوتهما في أحد مراكز الاقتراع بليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن مراكز الاقتراع ببلدية الرياينة فتحت أبوابها في الثامنة صباحًا لإعادة الانتخابات على فئة المرأة، مشيرة إلى أنها ستغلق في السادسة مساء.

وقال المكتب الإعلامي للجنة المركزية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن إعادة انتخاب فئة المرأة، جاء لوقوع خطأ مطبعي في اسم إحدى المرشحات.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات، حددت اليوم السبت موعدًا للاقتراع لمقعد المرأة ببلدية الرياينة، مشيرة إلى أن الدعاية الانتخابية انطلقت يوم الجمعة الموافق 21/6/2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 27/6/2019. وأوضحت أن سقف الدعاية الانتخابية يصل إلى 7500 دينار ليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة
علوم وتكنولوجيا
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر