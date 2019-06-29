إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات الريانية على مقعد المرأة في السادسة مساء

سيدتان تدلين بصوتهما في أحد مراكز الاقتراع بليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أن مراكز الاقتراع ببلدية الرياينة فتحت أبوابها في الثامنة صباحًا لإعادة الانتخابات على فئة المرأة، مشيرة إلى أنها ستغلق في السادسة مساء.

وقال المكتب الإعلامي للجنة المركزية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن إعادة انتخاب فئة المرأة، جاء لوقوع خطأ مطبعي في اسم إحدى المرشحات.

وكانت اللجنة المركزية للانتخابات، حددت اليوم السبت موعدًا للاقتراع لمقعد المرأة ببلدية الرياينة، مشيرة إلى أن الدعاية الانتخابية انطلقت يوم الجمعة الموافق 21/6/2019 وانتهت يوم الخميس الموافق 27/6/2019. وأوضحت أن سقف الدعاية الانتخابية يصل إلى 7500 دينار ليبي.