حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (29 يونيو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يبقى الطقس معتدلا على مناطق الشمال مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية.

كما توقع مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم السبت، أن تبقى الحرارة مرتفعة على باقي المناطق، مع وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق الشمال والجفرة.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء قليلة السحب، تتكاثر اليوم على (الساحل الممتد من الخمس إلى سرت – بنى وليد – وادي زمزم – أبونجيم)، مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية أحياناً، مع احتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 28 – 31) مْ على المناطق الساحلية وما بين ( 33 – 36 ) مْ على الدواخل.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على الخليج مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية أحياناً، وتنتقل يوم الغد إلى بنغازي ومناطق جنوب الجبل الأخضر.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية نشطة السرعة على أغلب المناطق مثيرة للأتربة والغبار، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 28 – 32 ) مْ على المناطق الساحلية، تصل إلى ( 36 – 39 ) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على مناطق الجفرة، مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى معتدلة، تصحبها خلايا رعدية أحياناً، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط مساء اليوم على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 37 – 43 ) مْ.