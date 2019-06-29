وزير خارجية إيطاليا يدعو لإلقاء الأسلحة واستعادة طريق الحوار بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 10:15 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي إن «الأسلحة يجب أن تخرس في ليبيا وتستأنف العقلانية والحوار».

وأضاف الوزير ميلانيزي في كلمة له عقب اجتماع عقد أمس الجمعة، على مستوى المديرين السياسيين لمجموعة (P3+3) التي تضم إيطاليا، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الإمارات ومصر، أن «الاجتماع كان مهمًا ومفيدًا للغاية، أكد خلاله ممثلو الدول الأكثر اهتمامًا بالأزمة الليبية، دعمهم القوي لعمل الأمم المتحدة الذي لا غنى عنه لإيجاد حل في ليبيا»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

غسان سلامة: ليبيا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار لاستئناف المفاوضات

وأشار وزير الخارجية إلى أن الاجتماع تمخض عن «نداء يمثل الهدف أيضًا: إسكات الأسلحة وإعادة اكتشاف مسار العقلانية والحوار، وهو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة».

وأعرب عن أمله في «ألا يتفاقم هذا الصراع (..) الهدف يبدو واضحًا، بل إنه أحد العناصر الأساسية، والذي يعني تجنب تغذية النزاع من الخارج واستعادة الأطراف التنازعة الى العقلانية».

ووفقا لرئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإنه «من أجل هذا الهدف، من المهم نشر المجموعة التقليدية من الأدوات التي يمكنها أن تؤدي إلى التهدئة، وهي وقف استخدام الأسلحة ومواصلة الحوار بطريقة مكثفة بشكل متزايد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
قنونو يكشف تفاصيل عملية «السيطرة على غريان»
ليبيا
«ستراتفور» الأميركي: استمرار معارك طرابلس لكن يجب الحفاظ على صادرات النفط
ليبيا
استطلاع: غالبية الليبيين يعتقدون أن بلدهم أشبه بالديكتاتورية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر