«التعويضات».. باب خلفي لاستنزاف الاستثمارات الليبية بالخارج

وسط الانشغال بحرب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي، والتطورات الحادثة على محاور القتال على تخوم العاصمة، فوجئ الليبيون بصدمة قد تستنزف نحو 262 مليون دولار من أرصدة الاستثمارات الليبية في الخارج هذا الشهر بعد حكم قضائي في مصر بتعويض عائلة حنا المقيمة في مصر (ذات الأصول الفلسطينية) بهذا المبلغ نظير أراضٍ صادرتها الدولة الليبية في ستينات القرن الماضي، وفيما يترقب الجميع النظر في نقض الحكم أمام القضاء المصري في شهر أغسطس المقبل، لا يخفي المراقبون خشيتهم على مستقبل الاستثمارات الليبية خارج البلاد التي قد تكون التعويضات إحدى البوابات الخلفية لاستنزافها.

تعود جذور تلك القضية إلى ستينات القرن الماضي، حيث كانت إحدى العائلات ذات الأصول الفلسطينية تمتلك نحو 240 ألف فدان من الأراضي في منطقة غرغور بالقرب من العاصمة طرابلس، فيما يزال امتلاك هذه الأسرة هذه المساحات الشاسعة من الأراضي الليبية لغزاً واسعاً لدى المتابعين الملف، وبعد العام 1967 جرى تأميم هذه الأراضي.

وتقول مصادر وثيقة الصلة بهذا الملف لـ«الوسط» إن «رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالحميد البكوش أصدر قراراً بمصادرة مزرعة نيقولا حبيب للمنفعة العامة بعد موافقة وزارة الزراعة في العام 1967»، مشيرة إلى أن «الدولة الليبية دفعت له تعويضات عادلة ومجزية قدرت في ذلك الوقت بــ30 ألف دينار، وأن هذا الأمر مثبت بمحاضر ووثائق تسلم التعويض».

دريجة: لا يوجد ارتباط بين الشركات التي تم الحجز على أموالها وعائلة حنا

والأمر نفسه ينطبق على أسرة غرغور التي حصلت على تعويضات بلغت 36 ألف دينار في العام 1970.

ورغم غلق ملف أسرة حنا في العام 1967 بتسلمها التعويض المجزي وقتذاك، حيث كانت قيمة الدينار تبلغ نحو 3 دولارات، إلا أن واحدة من أفراد تلك العائلة وتدعى نيفين كامل حبيب أعادت النبش في ملفات القضية مجدداً منذ نحو عام، حين أقامت دعوى قضائية ضد الدولة الليبية أمام القضاء المصري للمطالبة بتعويضها عن الأرض التي جرى تأميمها من عائلتها في سبعينات القرن الماضي»، لينفتح الباب أمام تعويض جديد.

وبعد تداول القضية في عدة جلسات، أصدر القضاء المصري حكمه بتعويض الأسرة بمبلغ يقدر بـ262 مليون دولار بعد الحجز على كافة الأموال الليبية حتى ذات الهوية المصرية منها قانوناً، ومن بينها شركة ليبيا للاستثمار، وهي شركة بترخيص مصري تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وفور صدور الحكم تم نقل مبلغ التعويض من وديعة المصرف الليبي الخارجي في بنك قناة السويس لصالح حساب نيفين كامل حبيب حنا والمختصمين معها.

لكن مصدراً يؤكد أن القيمة مجمدة، وأنها لن تستطيع التصرف في المبلغ، موضحاً أن المؤسسات الليبية المعنية بالأمر أحالت الحكم إلى محكمة النقض المصرية التي ستكون لها جلسة يوم 27 من أغسطس المقبل للنظر في الحكم، مضيفاً أن هذه الجلسة ستكون الفيصل في حسم القضية.

حمى التعويضات تصل بريطانيا وتعيد فتح ملف الجيش الجمهوري الإيرلندي

ويقول مصدر مطلع على ملف الاستثمارات الليبية في الخارج إن حجز الأموال الليبية في بنك قناة السويس–وإلى حين تنفيذ الحكم–كبد شركة ليبيا للاستثمار خسائر تقدر بملايين اليوروهات، وأدى إلى وقف المصروفات الاستثمارية للشركة ورواتب موظفين، واصفاً التعويض للمرة الثانية بأنه بات «دجاجة تبيض ذهباً لهذه العائلة».

يشار إلى أن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تدير استثمارات في عدة شركات في دول العالم في مجالات السياحة والزراعة والعقارات والأدوية والصناعة، ومن بينها شركة ليبيا للاستثمار التي يبلغ إجمالي قيمة استثماراتها نحو ست مليارات يورو تتوزع أنشطتها بين السياحة والعقارات والزراعة.

لكن الرئيس السابق لهيئة الاستثمار محسن دريجة يقول «لا يوجد ارتباط بين الشركات التي تم الحجز على أموالها والشخص الذي أقام الدعوى»، موضحاً أن «تنفيذ أحكام التعويض تخص أعمال الجهة التي يتم اختصامها وقراراتها، ولا يجوز محاسبة جهة ما على ما فعله غيرها». ونبه الخبير الاستثماري إلى أن «الاختصام القضائي في مصادرة الأملاك هو شأن يخص قضاء الدولة التي أقدمت على ذلك»، مشيراً إلى أنه سبق للقضاء المصري الحكم بعدم الاختصاص في هذه القضية في العام 1992». في المقابل، يقول مصدر قضائي مصري إن «حكم القضاء المصري في القضية المنظورة جاء تأسيساً على ما توفر أمام هيئة المحكمة من مستندات ووثائق، وحسب المرافعات التي تم تقديمها خلال عدة جلسات»، ومن المقرر أن ينظر القضاء في نقض القضية في السابع والعشرين من شهر أغسطس المقبل.

حجز الأرصدة كبّـد شركة ليبيا للاستثمار خسائر تقدر بملايين اليوروهات

ويبدو أن كل السيناريوهات مفتوحة في هذه القضية، وإذا ما أقرت محكمة النقض حكم التعويض فإن عائلة حنا ستتمكن من التصرف في الأموال، أما في حال عدم قبول النقض الحكم الصادر سابقاً بأحقية تلك العائلة بالتعويضات فإن الدولة الليبية ستتمكن من استرداد أموالها بشكل كامل وفوري.

لكن مصدراً استثمارياً مسؤولاً ألقى باللائمة على حكومتي الوفاق والموقتة في عدم التعامل مع هذه القضية على نحو ملائم وإعطائها الاهتمام اللازم، مشيراً إلى انشغال الطرفين بحرب العاصمة طرابلس في وقت تضيع فيه الأموال الليبية في الخارج.

ويبدو أن فتح باب هذه القضية قد حفز شهية الكثيرين في بعض الدول على المضي قدماً نحو خطوة مماثلة، إذ أن هناك ضغوطاً متزايدة لاستخدام الضرائب المتراكمة على الأصول الليبية في المملكة المتحدة لصالح ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي، وكشف الإعلام الإيرلندي أن بريطانيا استقطعت 17 مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل 22 مليون دولار أميركي) من أصل 10 مليارات جنيه إسترليني من الأصول المجمدة الليبية في المملكة المتحدة

أرض عائلة حنا.. دجاجة عمرها نصف قرن تبيض 262 مليون يورو

وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا بنحو 9.5 مليار جنيه إسترليني (12.25 مليار دولار). فيما يبحث البرلمان البريطاني مشروع قانون لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي، بدعوى أن القذافي زوّد الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأسلحة خلال الصراع الذي استمر 30 عاماً في إيرلندا الشمالية وسقط فيه أكثر من 3 آلاف قتيل وأصيب آلاف آخرون.

واعتبر المصدر المطلع على ملف الاستثمارات بالخارج أن ما حدث أخيراً يكشف «غياب إدارة المخاطر، والرؤية المستقبلية للتقلبات السياسية أو الاقتصادية»، مقترحاً «ضرورة تأسيس جهاز يتعاطى مع هذه القضايا التي تحاول جهات عدة توفير عدد من المستندات لها وتقديمها للقضاء لنيل أحكام لصالحها، وقد يكون هدفها هو الاستيلاء على الأموال الليبية في الخارج».