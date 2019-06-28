المسماري: شهداء الجيش والشرطة في غريان وصلوا إلى 43 شهيد

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، أن الجيش «فقد في غريان 43 شهيد من القوات المسلحة والشرطة»، مشيراً إلى أن هناك «جرحي جرى قتلهم في مستشفي غريان وتصفيتهم بتوجيهات من السراج».

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي مساء الجمعة، إن «نحن نقاتل من أجل إنهاء هذه التصرفات والقضاء على هذه التصرفات من يقع في أيدينا نتعامل معه على أنه إرهابي، بينما من يقع منهم في أيدينا فيسمونه أسير وهو أمر طبيعي».

وأضاف: «عدد الجثث 33 جثة للمجموعات المرتزقة وبقيادة جويلي ولا يمثل المصالح الوطنية ويمثل مصالح الهروب ويملك 20 سيارة هريج وتهريب المحروقات للبحر وتونس والتهريب البشر والاتجار بيه».

وتابع قائلاً: «اليوم كان هناك صفعة لهذا المحور يحاول الوصول إلى السبيعة يفشلوا فيها اليوم تقدموا من العزيزية طريقي الكفاح وعلاق واجتمعت القوة في الكفاح وتقدمت اتجاه السبيعة ولكن الجيش دمرهم».

ولفت المسماري إلى أن «قواتنا البرية تقدمت وطاردتهم وقضت عليهم، وخسائرهم كانت فادحة حتى في أملاك المواطنينين في منطقة الكسرات غرب العزيزية».

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وأشار المسماري إلى أن «غريان لم تكن من ضمن العمليات بل كانت منطقة تمركز خلفية وكل القوات هي من قوات الدعم المركزي وبعض فصائل الحماية لتلك المنطقة وقوات الجوية اإلى اليوم لم تقصف أي منطقة ونحذر الأهالي حتى لا يتعرضوا لى أي ضرر وقد تدخل بعض التدخلات ونطالب من شيوخ القبائل عليهم اخراج المليشيات».