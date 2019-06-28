المسماري: القيادة العامة للجيش تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية
بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 28 يونيو 2019, 11:09 مساء
الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يعلن خلال مؤتمر صحفي يبث الأن، أن «القيادة العامة للجيش قررت إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية».
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