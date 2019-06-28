المسماري: القيادة العامة للجيش تقرر إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يعلن خلال مؤتمر صحفي يبث الأن، أن «القيادة العامة للجيش قررت إيقاف جميع الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى المطارات التركية».