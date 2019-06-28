«التعليم»: صرف عـلاوة الحصـة في مـوعـدهـا ومعالجة مشاكل العام الدراسي الماضي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 11:09 مساء
وكيـل وزارة التعليم عـادل جمعة, 28 يونيو 2019 (وزارة التعليم)

رد وكيـل وزارة التعليم عـادل جمعة، على تسـاؤلات من مراقبات التعليم والمعلمين حول علاوة الحصة، وموعد تنفيذها خـلال العـام الدراسي الحالي، مؤكدا لكافة المعلميـن أن الترتيبـات الماليـة لعـام 2019 اعتمـدت 350 مـليـون دينـار لبنـد عـلاوة الحصـة.

وأوضح الوكيل في بيان لوزارة التعليم اليوم، أن هذا المبلغ سيوجه لمعالجة العلاوة لمعلمي عدد من البلديـات التي لـم تصرف العـام الماضي مثل (سبها والجميل وعين زارة وسبها وترهونة وصبراتة)، بقيمة 52 مليون دينار، وكذلك عـلاوة الحصة للمعلمين المتعاونين والذيـن لـم تصـرف لهـم بسـبب عـدم وجودهـم فـي منظـومة المرتبـات بـوزارة الماليـة حيـث سيتـم إحالة مخصصاتهم من البـاب الأول إلي البـاب الثاني والعمل علي صرفها أسوة ببقية المعلمين، وهذه الشريحة تصل قيمتها 26 مليون.

وأضاف أن علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي سيتـم صـرفها مبكـرًا، بعد استكمـال مـا تبقى من العـام الدراسي، بشـرط أن تكـون وفق المنظومة الجديدة المعتمدة لدى مركـز المعلومـات والتوثيق والموزعة علي كافة المراقبات والتي قامـت بدورها في توزيعهـا علي المؤسسـات التعليمية وتدريـب مدخلي البيانـات عليهـا.

وأقر الوكيل بأن الوزارة تـأخرت في صرف العلاوة خـلال العـام الدراسي الماضي باعتبارها مشروعا ينفذ لأول مرة في تاريخ التعليم وما صاحبه من صعوبـات فنية وإداريـة وكذلك تأخـر المراقبـات التعليمية في إحالة البيـانات اللازمـة في موعدها للـوزارة، «إلا أننـا نؤكد لكافـة المعلمين بـأن العـلاوة ستصـرف هذا العـام وفـق سياق مـنـظـم وسـريـع بشـرط تـعـاون الجـميـع داخـل المـؤسـسـات التعليميـة ومراقبي التعليم من خـلال احالة النماذج المطلوبة بعـد انتهـاء العام الدراسي الحالي مباشرة ودون تأخير واتباع تعليمـات الـوزارة بخصـوص الشـروط الفنية والمالية الخاصة بالمنظومة».

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