المسماري: القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الاقليمية الليبية
بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الجمعة 28 يونيو 2019, 11:04 مساء
الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يعلن خلال مؤتمر صحفي يبث الأن، أن «القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الاقليمية الليبية».
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