المسماري: القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الاقليمية الليبية

الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، يعلن خلال مؤتمر صحفي يبث الأن، أن «القيادة العامة للجيش أعطت الأوامر باستهداف السفن التركية التي تقترب من المياه الاقليمية الليبية».