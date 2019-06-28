عميد بلدية غريان: نقلنا كل الجرحى إلى مستشفيات طرابلس بإشراف الهلال الأحمر الليبي

عميد المجلس البلدي غريان المنتخب، يوسف بديري، (الإنترنت: أرشيفية)

أكد عميد بلدية غريان المنتخب يوسف البديري، نقل «كل الجرحى من مستشفى غريان الى مستشفيات طرابلس بإشراف من الهلال الاحمر الليبي».

وقال يوسف البديري لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «المقبوض عليهم خلال عملية تحرير المدينة تم تسليمهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم و ليواجهوا مصيرهم أمام القضاء».

كما نفى البديري، في وقت سابق اليوم الجمعة ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «تصفية أسرى وجرحى تابعين لقوات القيادة العامة».

وأكد بديري، في بيان، اليوم الجمعة، أن «كل الجرحى يتلقون العلاج بنفس الأهمية»، معقبًا: «الأمر مثبت وموثق بالصور».

عميد بلدية غريان ينفي تصفية أسرى «القيادة العامة»

يذكر أن مواقع إلكترونية تداولت أنباء عن صفحات بمواقع التواصل، تفيد بتصفية مقاتلين تابعين لـ«القيادة العامة»، أسروا بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على غريان، الأربعاء الماضي.