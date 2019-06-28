«الإسعاف الطائر» يطلق خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى على متن طائرات نفاثة

أطلق جهاز الإسعاف الطائر عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خدمة الحجز الإلكتروني لنقل المرضى والمصابين على متن طائرات نفاثة مجهزة بمعدات طبية حديثة.

ووفق بيان لوزارة الصحة اليوم، تتيح خدمة الحجز الإلكتروني من خلال تعبئة الاستمارة الإلكترونية، فرصة حجز مقاعد لنقل المرضى داخل ليبيا أو خارجها لكل من الأشخاص والشركات العامة والخاصة، في أقصى ظروف الأمان والسلامة، وتحت إشراف أمهر الأطباء ومساعديهم ممن تدربوا خصيصاً في هذا المجال لضمان سلامة المريض وراحة عائلته ومرافقيه.

وأوضح البيان أن موظفي جهاز الإسعاف الطائر الذي أنشيء عام 1979 كجهاز متقدم ومتخصص في مجال الإسعاف والإخلاء، يتميزون بإلمامهم التام بالإجراءات المحلية والدولية وخصوصية كل مطار، وتقديمهم الدعم الكامل والشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية، كما يوفر «الإسعاف الطائر» لجميع المواطنين إمكانية التواصل معه عبر الهواتف المخصصة طيلة الـ 24 ساعة أو البريد الإلكتروني أو عبر تعبئة استمارة الاتصال على موقعه المخصص على شبكة الإنترنت.

وكان المجلس الرئاسي أقر في 21 أبريل الماضي باعتماد 8 تقسيمات للهيكل التنظيمي لجهاز خدمات الإسعاف الطائر.