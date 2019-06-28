«داخلية الموقتة» تنتهي من تدريب موظفيها على تشغيل منظومة الحفظ والأرشفة الإلكترونية

تدريب عناصر من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة على تشغيل منظومة الحفظ والأرشفة الإلكترونية, 28 يونيو 2019 (داخلية الموقتة)

قالت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية الموقتة، إن إدارة الشؤون الإدارية انتهت من إتمام الدورة التي استهدفت موظفيها لتشغيل منظومة الحفظ والأرشفة الإلكترونية.

ووفق بيان للوزارة اليوم، استهدفت شركة المداد للبرمجيات والأنظمة الإلكترونية، جملة الموظفين العاملين في إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة بإمرة مدير الإدارة العقيد أحمد معدي، كما استحدثت وزارة الداخلية نظام الحفظ والأرشفة الإلكترونية المتقدمة بناء على تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، التي تقضي بـ«حفظ وأرشفة كافة مستندات وملفات الوزارة بما يضمن صونها وترتيبها ويسهل الرجوع إليها».

ووفقا لمدير إدارة الشؤون الإدارية في الوزارة العقيد أحمد معدي، فإن هذه الدورة استغرقت أسبوعا كاملا، تلقى خلالها موظفو الإدارة مهارات استخدام المنظومة والعمل عليها بما يمكنهم من إتمام الأرشفة على الوجه الأمثل، وبما يخلق قاعدة بيانات إدارية متطورة للوزارة.