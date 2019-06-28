سلامة يبحث مع وزير خارجية إيطاليا تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 07:42 مساء
‫غسان سلامة، مع وزير الخارجية الإيطالي، إينتزو موافيرو ميلانيسي, 28 يونيو 2019 (البعثة الأممية)

بحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ‫غسان سلامة، اليوم على هامش مشاركته في اجتماع 3 + 3 بالعاصمة الإيطالية روما، مع وزير الخارجية الإيطالي، إينتزو موافيرو ميلانيسي آخر تطورات الوضع في ليبيا، «وشدد سلامة على الحاجة لوقف فوري للتصعيد والعودة إلى العملية السياسية».

غسان سلامة: ليبيا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار لاستئناف المفاوضات

وأوضح بيان للبعثة الأممية أن سلامة أعطى صورة عن الوضع الإنساني المتدهور في طرابلس، والمخاطر الناجمة عن استمرار الصراع، داعيا المجتمع الدولي إلى رفع أصواتهم بشكل جماعي لدعم الحل السلمي في ‫ليبيا.

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