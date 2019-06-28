غسان سلامة: ليبيا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار لاستئناف المفاوضات

المبعوث الأممي إلى ليبيا غشان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، إن ليبيا بحاجة إلى وقف لإطلاق النار، لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن الأمر بحاجة إلى جمع الطرفين وبدء النقاش حول التدابير اللازمة لاستعادة الثقة.

وأوضح المبعوث الأممي، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإيطالية روما، أنه «في حالة الصراعات، لا يمكنك اختيار خصمك (..) عندما نكون في طرابلس وهناك حفتر، يجب علينا أن نقبل هذه الحقيقة ونواجهها»، مؤكدًا أن «السؤال الحقيقي هو متى ستستأنف العملية السياسية وليس مع من (..) يجب علينا ألا نضع الشروط»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

نص إحاطة غسان سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا

وحول اللقاء الذي جمعه في الأيام الأخيرة مع المشير حفتر في بنغازي، قال المبعوث الأممي، إنه «عندما يكون المرء وسيطًا محايدًا، يُفرض عليه واجب وضع مشاعره جانبًا».

وتابع: «أخبروني بوضوح في مجلس الأمن عن الحكومات المعترف بها التي يجب علي العمل معها، لكن بعد ذلك علينا أن نعمل مع الجميع، وأنا سعيد لأن أكون قادرًا على فتح الأبواب للجميع».

وأشار إلى أنه «كانت هناك اجتماعات مع المشير حفتر منتظمة، ويجب على الوسيط التحدث إلى الجميع وأعتقد أن حفتر يقدر أنني شخص مخلص وصادق».

سلامة يصل إلى بنغازي للقاء حفتر