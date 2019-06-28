السيسي يؤكد لكونتي دعم مصر للجيش الليبي في محاربة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 04:15 مساء
الرئيس المصري السيسي خلال لقائه رئيس الحكومة الإيطالية على هامش قمة العشرين. (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتي، آخر تطورات عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، خاصة القضية الليبية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان صادر عنه اليوم،  إن الرئيس المصري أكد «ثوابت الموقف المصري القائم على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بما يحافظ على وحدتها وسلامتها الإقليمية ويساعد على استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية بها ويساهم في محاربة الإرهاب وتقويض التنظيمات المتطرفة واستعادة الأمن والاستقرار».
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي على هامش قمة مجموعة العشرين، بحسب البيان.

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وأكد الرئيس المصري، «أن الدعم المصري للجيش الوطني الليبي في جهوده لمحاربة الإرهاب في ليبيا، يأتي على نحو يمهد الطريق لتنفيذ الاستحقاقات السياسية التي من خلالها يتم تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي».

وسجل المشهد العسكري في ليبيا خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة تطوراً ميدانياً نوعياً لافتاً، منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس في الرابع من شهر أبريل الماضي، مع إعلان قوات حكومة الوفاق سيطرتها على مدينة غريان، وهي أول مدينة وقعت تحت سيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

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