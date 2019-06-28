عميد بلدية غريان ينفي تصفية أسرى «القيادة العامة»

عميد المجلس البلدي غريان المنتخب، يوسف بديري، (الإنترنت: أرشيفية)

نفى عميد المجلس البلدي غريان المنتخب، يوسف بديري، ما تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصفية أسرى تابعين لقوات القيادة العامة.

وأكد بديري، في بيان، اليوم الجمعة، أن «كل الجرحى يتلقون العلاج بنفس الأهمية»، معقبًا: «الأمر مثبت وموثق بالصور».

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يذكر أن مواقع إلكترونية تداولت أنباء عن صفحات بمواقع التواصل، تفيد بتصفية مقاتلين تابعين لـ«القيادة العامة»، أسروا بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على غريان، الأربعاء الماضي.