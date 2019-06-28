السفير الألماني يرحب بعودة المجلس البلدي غريان «المنتخب» لأداء عمله

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 02:48 مساء
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش، ترحيبه بعودة المجلس البلدي غريان «المنتخب» لأداء مهامه في المدينة، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها.

وقال أوفتش، «مرتاح لرؤية المجلس البلدي المنتخب في غريان يعود للعمل»، وذلك في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وأبدى أمله في أن «تنجو المدينة من أي عنف إضافي»، معقبًا: «لا تزال لدي ذكريات دافئة من خلال زيارتي للمدينة في شهر مارس الماضي».

وأعلن الناطق باسم قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق، العقيد محمد قنونو، الأربعاء الماضي، الأربعاء الماضي، أن مدينة غريان «تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق بالكامل».

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