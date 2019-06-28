المشري يبحث مشكلات علاج جرحى اشتباكات طرابلس في إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 02:30 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، يبحث مع السفير الليبي في إيطاليا، عمر الترهوني، إجراءات علاج جرحى اشتباكات العاصمة، 28 يونيو 2019، (المجلس الأعلى للدولة)

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع السفير الليبي في إيطاليا، عمر الترهوني، إجراءات علاج جرحى اشتباكات العاصمة، وسبل حل المشاكل التي تعيقها.

ويزور المشري روما، للوقوف على المصابين من قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق، واطمأن على أحوالهم الصحية، كما وجه بتوفير كافة احتياجاتهم، وفق بيان على صفحة المجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت الثلاثاء الماضي، مقتل 739 شخصًا، وإصابة 4407 آخرين، منذ اندلاع الاشتباكات قرب طرابلس، في 4 أبريل الماضي.

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