وقفة احتجاجية للعاملين في حقل أبو الطفل

وقفة احتجاجية للعاملين في حقل أبو الطفل، 28 يونيو 2019، (حقل أبو الطفل)

نظم العاملون في حقل أبو الطفل، التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، اعتراضًا على أوضاع العمل الصعبة، بحسب وصفهم.

ونشرت صفحة الحقل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو للوقفة، حيث طالب العاملون، رئيس مجلس الإدارة بالتدخل لحل مشكلاتهم، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات الطبية.

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وتحدث أحد العاملين، عن واقعة حدثت مؤخرًا، حين تعرض أحدهم إلى إصابة خلال أدائه عمله، وتأخر إسعافه بسبب عدم توفر طائرة لنقله إلى المستشفى.