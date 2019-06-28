«الأرصاد» يوجه تحذيرًا إلى الصيادين في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 01:28 مساء

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، الصيادين في درنة، من الملاحة في البحر، اليوم الجمعة، بسبب ارتفاع سرعة الرياح على ساحل المدينة، والتي تصل إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، أن الرؤية ستكون جيدة إلى متوسطة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت؛ مع احتمالية ظهور ضباب على بعض المناطق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على ساحل زوارة وطرابلس وسرت، تتحول غدًا إلى متغيرة الاتجاه، بينما تكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وتصل سرعتها إلى 15 عقدة.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة لا تتجاوز الـ 24 درجة مئوية
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الساحل؛ لاحتمالية ظهور ضباب آخر الليل وصباح الغد.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا
- الرياح شمالية غربية إلى بحري بوجه عام، بينما تكون غربية على شحات، سرعتها تصل إلى 20 عقدة، وتتجاوزها على ساحل شحات
- ارتفاع الموج أقل من متر على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، ويصل إلى متر ونصف على أقصى الساحل الشرقي.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 23 و25 درجة مئوية
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات؛ لاحتمالية ظهور ضباب على بعض مناطق متفرقة آخر الليل وصباح الغد.

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