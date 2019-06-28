القوات البحرية: إنقاذ 391 مهاجرًا غير شرعي على متن 4 قوارب شمال شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 12:59 صباحا
مهاجرون على متن قارب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم، أن دوريات القطاع الأوسط لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ أربعة قوارب مطاطية على متنها 391 مهاجرًا غير شرعي، شمال شرق طرابلس.

وأوضح قاسم، في بيان صادر عنه اليوم، إن جرى إنقاذ قاربًا مطاطيًا على متنه 117 مهاجرًا غير شرعي يوم الإثنين الماضي، شمال زليطن.

وأضاف قاسم، أن جرى إنقاذ 45 مهاجرًا غير شرعي على متن زورق مطاطي شمال غرب الخمس يوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات عربية وأفريقية (10 مصريين، 26 سودانيًا، 8 صوماليين وشخص واحد من غينيا كونكري)، وتم تسليمهم لمركز إيواء الخمس بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية. 

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وتابع: «يوم الخميس جرى إنقاذ 97 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي خرج من منطقة القره بوللي شمال غرب الخمس، من جنسيات مختلفة (73 سودانيًا، و21 من جنوب السودان، مهاجر غير شرعي من بنغلاديش، وليبيين اثنين).

في ذلك اليوم، جرى إنقاذ 132 مهاجرًا غير شرعي بينهم 11 إمرأة، و5 أطفال، كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد 55 ميل شمال منطقة الخمس، من جنسيات (السودان، النيجر، أريتريا ومواطن من فلسطين).

وأكد أنه بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، جرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، النساء والأطفال تم تسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخميس، والرجال إلى مركز إيواء زليطن.

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