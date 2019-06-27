وصول 36 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف إلى محطة الخليج البخارية بسرت

محطة خليج سرت البخارية لإنتاج الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أنهت ناقلة وقود تفريغ حمولة قدرها 36 ألف متر مكعب من الوقود الخفيف بميناء محطة الخليج البخارية لتوليد الكهرباء بمنطقة القبيبة (20 كلم غرب مدينة سرت) قبل أن تغادر الميناء اليوم الخميس، على ما أفاد مدير عام المحطة.

وقال المدير العام لمحطة الخليج البخارية لتوليد الكهرباء في سرت، المهندس حبيب أبوقرين، لـ«بوابة الوسط» إن ناقلة الوقود رست بميناء المحطة صباح أول أمس الثلاثاء لتفريغ شحنتها من الوقود الخفيف اللازم لتشغيل المحطة، والتي استغرقت 24 ساعة.

وأوضح أبوقرين أن شحنة الوقود التي وصلت المحطة استخدمت لتزويد الوحدة الأولى بالمحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 250 ميغاوات، مبينًا أن عملية ضخ الوقود من الناقلة للوحدة جرت عن طريق منظومة بحرية للمولدات الكهربائية مباشرة لتشغيل المولدات بالوحدة الأولى بالمحطة.