دورة تدريبية حول «إدارة أمن الطيران» بدعم السفارة الأميركية في ليبيا

المشاركون في الدورة التدريبية. (مصلحة المطارات)

أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات، عن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية حول «إدارة أمن الطيران» بالعاصمة التونسية أمس الأربعاء، والتي تقام بدعم من سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا.

وقالت مصلحة المطارات عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية يشارك فيها عدد من مديري المطارات والمختصين من المصلحة والمطارات التابعة لها «في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا».

وأضافت أن الدورة التدريبية ستستمر لمدة 10 أيام متتالية وتستهدف الرفع من كفاءة المتدربين في فهم وتطبيق إجراءات أمن المنافذ الجوية وفق معايير الطيران المدني المتعارف عليها دولياً.