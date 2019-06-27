الكبير والسفير الإيطالي يناقشان إجراءات المراجعة الدولية لأعمال المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 08:00 مساء
الكبير والسفير الإيطالي خلال لقائهما في طرابلس. (مصرف ليبيا المركزي)

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الصديق عمر الكبير خلال لقائه اليوم الخميس، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي الإجراءات الدولية لمراجعة أعمال المصرف في كل من طرابلس والبيضاء.
وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء الكبير مع السفير الإيطالي الذي حضره المستشار الاقتصادي والتجاري للسفارة «يأتي لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك ومنها عودة الشركات الإيطالية للعمل في ليبيا، وإمكانية دعم القطاع الخاص مستقبلا».

وأضاف المصرف المركزي أن اللقاء «تطرق إلى سير إجراءات المراجعة الدولية لأعمال مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والمصرف الموازي بالبيضاء، وإجراءات الرقابة المصاحبة على بعض المصارف التجارية».‬

يشار إلى أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة أعلن العام الماضي أن البعثة ستستعين بمكتب مراجعة عالمي من أجل مراجعة إيرادات ومصروفات المصرف المركزي في كل من طرابلس والبيضاء.

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