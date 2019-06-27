وصول الشحنة الأولى من تطعيمات الأطفال للعام 2019

وصول الشحنة الأولى من تطعيمات الأطفال للعام 2019 إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس. (الإنترنت)

أعلن إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وصول الشحنة الأولى من تطعيمات الأطفال للعام 2019، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بالعاصمة طرابلس أمس الأربعاء.

ونقل مكتب الإعلام والتوثيق بًالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الدكتور عبدالباسط سميو قول «إن هذه الشحنة تتكون من التطعيمات الروتينية للأطفال (الطعم الخماسي، الطعم السداسي، الطعم المضاد لاتهاب السحايا)، إضافة إلى طعم الانفلونزا المخصص لحجاج بيت الله الحرام».

ووفق مكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فإن سميو أكد أيضا «أن إدارة التطعيمات ستباشر توزيع هذه الشحنة على مراكز التطعيم بمختلف مدن ليبيا خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى». منوها إلى «أنه سيتم استلام الشحنة الثانية يوم الأحد المقبل الموافق 30 يونيو كحد أقصى».

وأشار مكتب الإعلام والتوثيق إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن في وقت سابق عن تعاقده لمدة ثلاث سنوات مقبلة على توريد التطعيمات اللازمة في خطوة للقضاء على أزمة التطعيمات في ليبيا.