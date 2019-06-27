تعزيز خدمات مستشفى الخمس التعليمي بشحنة أجهزة ومعدات طبية

مستشفى الخمس التعليمي. (الإنترنت)

قال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الخميس أن شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية سلمت إلى مستشفى الخمس التعليمي.

فيما تأكدت لجنة الاستلام والمطابقة بقسم المعدات والمستلزمات الطبية التابع لإدارة الصيدلة، من مطابقة التوريدات للمواصفات الطبية المتعارف عليها.

كما استلمت مخازن المستشفى جهاز تصوير مقطعي CT SCAN وجهاز تصوير طبي C-ARM وعدد 6 أجهزة شفط سوائل ووحدة كي كهربائي وجهاز أشعة متنقل وجهاز تخدير، وفق المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني وداد ابوالنيران.

وأشار المكتب الإعلامي أن هذا يأتي هذا الدعم تنفيذًا لخطة الوزارة التي أعلن عنها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى؛ لتعزيز خدمات القطاع الصحي في مختلف مدن ومناطق البلاد.