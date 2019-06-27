نائبة رئيسة «دعم المرأة» بالمجلس الرئاسي تبحث مع مدير «التعاون الألماني» مشاريع الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 10:02 صباحا
نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حنان الفاخري، مع مدير برنامج ليبيا بمنظمة التعاون الألماني، مانفرد فان إيكيرت، 27 يونيو 2019، (إدارة التواصل بحكومة الوفاق)

بحثت نائبة رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حنان الفاخري، مع مدير برنامج ليبيا بمنظمة التعاون الألماني، مانفرد فان إيكيرت، البرامج المتعلقة بتمكين المرأة اقتصاديًا، والمشاريع التي ستنفذها الوحدة العام الحالي.

وأكدت حنان، بحسب صفحة إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق، على موقع التواصل «فيسبوك»، أن هدف الوحدة هو مساعدة المرأة كي تحصل على استقلالها الاقتصادي، وتتمكن من تأسيس مشاريعها، وذلك في إطار تنفيذ استراتجية الوحدة، وفق خطة التنمية المستدامة 2030.

يذكر أن منظمة التعاون الألماني تنفذ برامج مختصة بتدريب وإنشاء مراكز إنتاج للسيدات.
 

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