وزير الخارجية الإيطالي يستقبل غدًا المبعوث الأممي إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 08:54 صباحا
وزير الخارجية الإيطالي ميلانيزي خلال مؤتمر صحفي مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت السلطات في روما، أن وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي سيعقد غدًا الجمعة، اجتماعًا بمقر الوزارة (قصر فارنيزينا) مع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.

ويسعى سلامة، الذي  أجرى مؤخراً جولة في المنطقة الشرقية في ليبيا التقى خلالها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للدفع مجددًا باتجاه الحل السلمي.

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وكانت بعثة الأمم المتحدة قالت إن الاجتماع مع المشير حفتر «تطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليًا وإلى الوضع الإنساني في طرابلس وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي».

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وأعلنت البعثة أن سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، اجتمعا عند العودة إلى طرابلس برئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لـ«مناقشة آخر التطورات وأطر الإسراع في الانتقال لمرحلة الحلول،  وأطلعه على نتائج مباحثاته مع مسؤولين رفيعي المستوى في المجتمع الدولي».

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