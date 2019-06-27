ضبط مصنع للخمور في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 08:27 صباحا
خزانات بلاستيكية في مصنع لتصنيع الخمور ضبطه رجال الأمن في سيدي خليفة بـ«بنغازي»، 26 يونيو 2019، (قسم التحريات بمديرية أمن بنغازي)

ضبط أفراد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، مصنعًا للخمور في مزرعة بمنطقة سيدي خليفة (شمال المدينة)، يحتوي على «مبرد كبير الحجم ذي مروحتين، و3 خزانات بلاستك سعة 500 لتر تفوح منها رائحة كريهة».

وأشار القسم، في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخميس، إلى أن القوات عثرت أيضًا على «خزان حديد سعة 2000 لتر، و15 جالون سعة 20 لتر معدة ومجهزة للبيع، وبرميل حديد سعة 200 لتر، وأسطوناتي غاز الطهي، و2 غاز للتقطير».

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وكشف البيان أن الواقعة بدأت عندما اشتبه رجال الأمن في سيارة، تم التعرف على سائقها، وهو صاحب سوابق، حيث تم تفتيشها والعثور على 3 جالونات به سائل يشتبه أنه خمر.

واعترف المتهم، بحسب البيان، بوجود المصنع سالف الذكر، حيث تم الحصول على إذن النيابة العامة، والانتقال إلى المكان وتفتيشه.

عدد من الأدوات المستخدمة في المصنع
جهاز مستخدم في صناعة الخمور
براميل عثر عليها داخل المصنع
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