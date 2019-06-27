«الانتخابات البلدية» تعلن تمديد استقبال ملفات المرشحين حتى الأسبوع المقبل

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، تمديد استقبال ملفات المرشحين حتى يوم الثلاثاء 2/7/2019، نظرًا لصعوبة إتمام مستندات الترشح.

وقالت لجنة الانتخابات البلدية، في بيان صادر عنها اليوم، إن قرار تمديد استقبال ملفات المرشحين موجه للشرقية وقطرون وتراغن، مطالبة الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية، تسليم ملفات الترشح بمقار اللجان الفرعية المعنية من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساء.

وأجريت في أبريل الماضي، انتخابات 10 بلديات وهي «براك الشاطئ، إدري الشاطي، والرحيبات، وأوباري، و القرضة الشاطئ، والشويرف، وزلطن، والبوانيس ووازن والغريفة».