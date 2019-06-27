إيطاليا تسلم شركة النظافة بطرابلس 8 سيارات حديثة لنقل القمامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 01:36 صباحا
جانب من تسليم 8 سيارات لنقل القمامة من السفارة الإيطالية إلى شركة النظافة بطرابلس, 26 يونيو 2019 (الحكم المحلي)

سلمت السفارة الإيطالية بليبيا 8 سيارات حديثة لنقل القمامة لشركة الخدمات العامة للنظافة طرابلس.

جاء ذلك في مقر وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوفاق، في إطار برنامج جسر التضامن بين ليبيا وإيطاليا والممول من قِبل الحكومة الإيطالية وتفعيلا للاتفاق المبرم بين الطرفين، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

ووفق بيان لوزارة الحكم المحلي، جاء ذلك بحضور نائب السفير الإيطالي لدي ليبيا نيكولا أورلاندو والسكرتير الثاني نيكول باتروني ومدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في ليبيا جون بيترو ومحمد عصر متابع شركة الخدمات بالمناطق وصلاح فطح مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات وبشير العكوني مدير عام شركة الخدمات العامة طرابلس وسامح الجزيري ممثل مكتب منظمة الامم المتحدة لخدمة المشاريع في ليبيا.

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