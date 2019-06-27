المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 12:52 صباحا
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (الإنترنت)

دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،  أهالي مدينة غريان، للتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية التابعة لها.

وشدد المجلس في بيان، أصدره ليل الأربعاء أن السيطرة على غريان، تأتي في إطار تحقيق ما «أعلناه من انتقال قواتنا من موقف الدفاع إلى مرحلة الهجوم ودحر المعتدي».

وهنأ المجلس الرئاسي، قواته بـ«تحرير غريان»، مضيفا أنها «بداية البشائر لإحباط محاولة الانقلاب التي استهدفت الاستيلاء على السلطة».

قنونو يكشف تفاصيل عملية «السيطرة على غريان»

وكان الناطق باسم قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني العقيد محمد قنونو، أعلن أن «مدينة غريان تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق بالكامل».

وأوضح أن سلاح الجو الليبي نفّذ ثماني ضرباتٍ دقيقةٍ للسيطرة على مدينة غريان بالكامل، مضيفا أن القصف استهدف «غرفة العمليات الرئيسية للمتمردين في غريان استهدف ودمّر لهم مدرعات إماراتية».

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