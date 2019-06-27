توزيع أدوية ومستلزمات طبية على مراكز سبها

جانب من توزيع أدوية ومستلزمات طبية على مراكز سبها, 26 يونيو 2019

واصلت إدارة الخدمات الصحية في سبها، حملتها لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المختبرية على المراكز الصحية بالمدينة، حيث شملت عملية التوزيع المركزين الصحيين «المنشية، التحرير»، وفق بيان لبلدية سبها.

وأوضح المشرف العام بعيادة التحرير، سليمان إبراهيم سليمان، أن العيادة تلقت الدعم بتوفير شحنة أدوية وحقن ومواد مختبرية ومستلزمات طبية، سيكون لها الفضل في رفع المعاناة عن المواطن.

وأشار مدير المركز الصحي المنشية، عمر علي العماري، إلى أن الشحنة كانت عبارة عن مستلزمات طبية، وحقن، ومحاليل مختبرية، إلا أنه طالب بمزيد من الشحنات الطبية، خاصة أن الشحنة صغيرة وستنفذ خلال فترة وجيزة.