«مركز مصراتة لعلاج أمراض القلب» يتسلّم شحنتين من الأجهزة والمعدات الطبية

«مركز مصراتة لعلاج أمراض القلب» يتسلّم شحنتين من الأجهزة والمعدات الطبية, 26 يونيو 2019 (وزارة الصحة)

تسلّم مركز مصراتة لعلاج أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية، شحنتين من احتياجات المركز من الأجهزة والمعدات الطبية، تنفيذًا لخطة وزارة الصحة، الهادفة إلى دعم القطاع الصحي العام في البلاد.

وأوضح بيان للوزارة اليوم، أن الشحنتين تشملان 5 أجهزة تخطيط قلب (منها جهاز واحد محمول)، وجهازي صدمة كهربائية وجهازي تنفس صناعي و4 أجهزة شفط سوائل و3 شاشات خاصة بمراقبة الوظائف الحيوية و4 نقالات إسعاف، إلى جانب 4 مخازن لحفظ الدم (blood bank) و2 حضانات و3 أجهزة ميكروسكوب وجهاز تحليل كيميائي و4 كراسٍ كهربائية للتبرع بالدم و4 آلات لحام أكياس الدم وثلاجتين لتجميد الدم.

ووفق البيان، يأتي ذلك تحقيقًا لرؤية الوزارة في استعادة تعافي القطاع الصحي العام من خلال دعم المستشفيات والمراكز التخصصية شرق وغرب وجنوب مدن البلاد، وتوفير احتياجاتها من أدوية ومستلزمات وأجهزة طبية.