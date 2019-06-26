المسماري: الاشتباكات في غريان مستمرة وقواتنا تسيطر على الموقف

أكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري أن الاشتباكات في غريان لا تزال مستمرة مع قوات حكومة الوفاق الوطني، وأن قوات الجيش الوطني لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، «اليوم هناك محاولة لزعزعة الاستقرار في منطقة جبل غريان، هذا المعركة بدأت على (فيسبوك) قبل أن تبدأ على أرض الواقع ومنطقة العمليات، لكن قواتنا لا تزال تسيطر على الموقف في المنطقة».

ونوه المسماري إلى أن القتال في غريان «لا يزال مستمرا، ونطمئن الجميع بأن الموقف تحت السيطرة ونحيي كافة الوحدات التابعة للقوات المسلحة التي تخوض معركة الكرامة لتحرير العاصمة من كافة المليشيات والعصابات الإجرامية».

جاء ذلك وسط تضارب المعلومات حول الوضع في غريان، حيث قال المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» إن القوات التابعة لحكومة الوفاق «تبسط سيطرتها على وسط غريان وفندق الرابطة ومستشفى المدينة، وكافة مراكز السيطرة بالمدينة، وتقتحم مقر غرفة العمليات التابعة (للقيادة العامة بقيادة اللواء) عبدالسلام الحاسي، ومعسكراته بالكامل».

وأوضح المركز الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن تقدم القوات التابعة لحكومة الوفاق إلى غريان جاء «بعد انتفاضة من الداخل. ووصول دعم من خارج المدينة، في عملية خطط لها بإحكام، ودعمها نسور الجو باحترافية كاملة، لإنجاز العملية في أقل من أربع وعشرين ساعة».