سلامة يبحث مع عميد بني وليد آلية دعم البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 06:20 مساء
لقاء عميد بني وليد مع سلامة بمقر البعثة الممية في طرابلس. (المجلس البلدي بني وليد)

اجتمع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الأربعاء، مع عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير بمقر البعثة في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس البلدي بني وليد، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن لقاء العميد سالم أنوير مع المبعوث الأممي يأتي «ضمن ما يقوم به سلامة من لقاءات بعمداء البلديات وشخصيات مختلفة بالدولة الليبية».

وأشار المجلس البلدي بني وليد إلى أن اللقاء «تمحور حول معرفة العراقيل التي تواجه البلدية وآلية دعمها، والدور الذي يمكن أن تلعبه البلدية في إيجاد حلول للأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد».

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر حسابها على «تويتر»، أن لقاء سلامة وأنوير جاء «لمناقشة آخر التطورات في ليبيا والوضع الاجتماعي والاقتصادي للمدينة، والتعاون بين البعثة والمجلس البلدي، وتعزيز المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة إلى المدينة».

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