مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي تبحث تطوير العمل داخل مكاتبها

جانب من الاجتماع الشهري لمدير مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي مع مدراء المكاتب.

ناقش مدير مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي، العقيد أسامة الدرسي، الأربعاء، مع مديري مكاتب المصلحة في الاجتماع الشهري، المشاكل التي تواجه عمل السجلات المدنية، متعهدًا بتطوير العمل داخل المكاتب الخدمية.

وذكرت المصلحة في بيان نشرته عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن الاجتماع تطرق إلى نقص الإمكانيات التي تواجه عمل السجلات المدنية من بينها القرطاسية اليومية للمكاتب الخدمية من أجل تقديم الخدمات للمواطن.

وتطرق الاجتماع إلى مشاكل خدمات الإنترنت في بعض المكاتب خصوصًا التي تقع في ضواحي مدينة بنغازي، حيث وعد مدير الفرع بحلها خلال أيام، وتعهد بتذليل «كافة الصعوبات أمام مديري المكاتب من أجل سير العمل بالصورة الصحيحة».

وناقش الاجتماع سبل تطوير العمل داخل المكاتب الخدمية من أجل الرفع من قدرة الموظف على تقديم الخدمات من خلال إقامة الدورات للموظف من أجل الرفع من كفاءته.

يشار إلى أن مدير الفرع قرر أن يخصص يوم الــ 26 من كل شهر للاجتماع الشهري لمديري المكاتب من أجل مناقشة المشاكل التي تواجه عمل السجلات وما تم إنجازه.

جانب من الاجتماع الشهري لمدير مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي مع مدراء المكاتب.

جانب من الاجتماع الشهري لمدير مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي مع مدراء المكاتب.

جانب من الاجتماع الشهري لمدير مصلحة الأحوال المدنية في بنغازي مع مدراء المكاتب.