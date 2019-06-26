جلالة وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان يبحثان الصعوبات التي تواجه النازحين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 04:18 مساء
جانب من لقاء يوسف جلالة وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بيرينجير بولييوسفي. (إدارة الإعلام والتواصل بمجلس الوزراء)

بحث المفوض لوزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، أمس الثلاثاء، مع ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا بيرينجير بولييوسفي، الصعوبات التي تواجه النازحين خاصة الموجودين بمراكز الإيواء، لتلبية احتياجاتهم الأساسية، حسب ما جاء في بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر «فيسبوك».

وأوضحت يبولييوسفي، خلال اللقاء الذي عُقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، آلية الدعم والاستجابة الإنسانية للصندوق في البلديات المتضررة والمستضيفة للنازحين، مشددة على ضرورة «الاستجابة لاحتياجات نازحي غات»، مؤكدة على دور الصندوق في التنسيق من خلال فريق عمل الطوارئ الذي تشرف عليه وزارة النازحين.

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وأشار البيان إلى أن صندوق الأمم المتحدة يعمل بالشراكة مع الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية للاستجابة للاحتياجات الملحة للنازحين، وشركائه من المجتمع المدني في تنفيذ برامج الدعم النفسي والاجتماعي، بالإضافة إلى لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الاجتماعية داخل وخارج مراكز الإيواء.

يذكر أن غات تعرضت إلى سيول في 4 يونيو الحالي، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص، وعلى أثره تلقت المدينة مساعدات من البلديات المجاورة ومنظمات أهلية، وأيضًا من حكومتي الوفاق والموقتة.

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وفي 5 يونيو، قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخصيص مبلغ 3.2 مليون دولار، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وشركاء البرنامج، من أجل دعم مدينة غات التي تعرضت لفيضانات وسيول أجبرت آلاف المواطنين على النزوح.

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