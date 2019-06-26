اجتماع بالكلية العسكرية في طرابلس لبحث إجراءات قبول دفعة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 03:37 مساء
جانب من اجتماع رئاسة أركان الجيش. (المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان عبر فيسبوك)

عقد رئيس الأركان العامة للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، الفريق الركن محمد علي محمد المهدي، اجتماعًا للمجلس الأعلى للكلية العسكرية في طرابلس بحضور كل من رئيس هيئة التنظيم والإدارة ورئيس هيئة الإمداد ومدير إدارة التدريب ومدير إدارة العمليات وآمر الكلية العسكرية وكبير المعلمين بالكلية العسكرية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الجيش، في بيان عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، أن الاجتماع تناول تذليل الصعاب التي واجهت إدارة الكلية لتنفيذ واجباتها على أكمل وجه.

وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش استعدادات مراسم تخرج الطلبة الجامعيين الدارسين بالكلية العسكرية وتهيئة الظروف الملائمة لفتح باب القبول للطلبة الجامعيين وحملة الشهادة الثانوية للعام التدريبي 2019 - 2020.

جانب من اجتماع رئاسة أركان الجيش. (المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان عبر فيسبوك)
جانب من اجتماع رئاسة أركان الجيش. (المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان عبر فيسبوك)
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