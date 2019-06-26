السفير الألماني يبحث مع رئيس «تسييري بنغازي» أوجه التعاون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 02:56 مساء
السفير الألماني في ليبيا خلال لقائه رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي. (حساب السفير الألماني بتويتر)

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتش مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والصحة والشباب.

وقال السفير الألماني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، إنه تبادل مع رئيس المجلس التسييري، وجهات النظر حول دور الانتخابات البلدية.

والشهر الماضي، أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، أن ألمانيا تدعم بشكل كامل قرارًا قويًا لوقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية والتنفيذ الصارم لحظر الأسلحة في ليبيا. 

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