رئيس مؤسسة النفط يبحث ضم بني وليد لبرامج التنمية المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 02:10 مساء
لقاء رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، 24 يونيو 2019، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير احتياجات البلدية، وإمكانية ضمها للمناطق المستهدفة ببرامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة.

وأشار صنع الله، خلال اللقاء الذي انعقد الإثنين الماضي، في مقر المؤسسة بطرابلس إلى اهتمام المؤسسة بالجنوب، مشيرًا إلى ضرورة استمرار المؤسسة في المساهمة بالمشروعات التي تنفذها البلدية، وفق بيان المؤسسة، الصادر اليوم الأربعاء.

وأكد التزام المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية، وحرصها على تطبيق سياسة «الجار الطيب» في المناطق المجاورة للحقول النفطية، والعديد من المناطق الأخرى بالتنسيق مع مختلف المجالس البلدية وحسب أولويات المواطنين واحتياجاتهم اليومية، بما في ذلك البرامج الصحية والتعليمية.

من جانبه، أشاد أنوير بالجهود المبذولة من «الوطنية للنفط» لضمان استمرار تدفق النفط والغاز ومواصلة تقديم الدعم إلى البلديات؛ لرفع أداء المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.

ونوه بأهمية إحلال الأمن في جميع المواقع النفطية، وتحييد المنشآت النفطية التابعة للمؤسسة (عن الصراع)؛ لضمان استمرار الإنتاج.
 

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