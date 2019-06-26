السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني واليورو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 01:39 مساء

ارتفع متوسط سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار في السوق الرسمية، مسجلًا 1.3908 دينار، اليوم الأربعاء، مقابل 1.3881 دينار أمس الثلاثاء.

بينما تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى 1.762 دينار اليوم، مقابل 1.7705 دينار، وكذلك انخفض سعر صرف اليورو إلى 1.58 دينار، مقابل 1.5828 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين استقر سعر صرف الين الياباني عند 1.3 دينار، وزاد اليوان الصيني إلى 0.2021 دينار، مقابل 0.2017 دينار أمس.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، ارتفع سعر الريال السعودي أمام الدينار إلى 0.3708 دينار اليوم، مقابل 0.3701 دينار أمس، وكذلك الدرهم الإماراتي إلى 0.3787 دينار، مقابل 0.3779 دينار.

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